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Gölcük'te Okul Öncesi Eğitim Şenliği Düzenlendi

Gölcük'te Okul Öncesi Eğitim Şenliği Düzenlendi

Eğitim Haberleri

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi. Gölcük Şirinköy Anaokulu ve Gölcük Düzağaç Anaokulu tarafından Anıtpark'ta düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Belediye Başkan Vekili Ahmet Karadağ, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen ile veliler katıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi.

Gölcük Şirinköy Anaokulu ve Gölcük Düzağaç Anaokulu tarafından Anıtpark'ta düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Belediye Başkan Vekili Ahmet Karadağ, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Fahri Haner - Eğitim

Kocaeli Gölcük Eğitim Haberler

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