Göknur Öztürk: Protetik Diş Tedavisi, Laboratuvarla Yakın Çalışılan Bir Alan

Haberler.com'da yayınlanan ve moderatörlüğünü Meral Karadağ'ın üstlendiği Bilimin Geleceği programının bu haftaki konuğu, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Göknur Öztürk oldu. Türkiye'deki 110 diş hekimliği fakültesi arasında akreditasyon almayı başaran 12 fakülteden biri olduklarını vurgulayan Öztürk, fakültenin hem teorik hem de uygulamalı eğitimde sunduğu avantajları paylaştı. Ayrıca fakültenin modern teknoloji kullanımı, Erasmus fırsatları, geniş hasta çeşitliliği ve mezuniyet sonrası kariyer imkanları hakkında önemli bilgiler verdi.

AKREDİTASYON VE ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ

Dr. Öztürk, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Türkiye'deki 110 fakülte arasında akreditasyon alan 12 fakülteden biri olduğunu belirtti. Öğrencilerin sorunlarını kolaylıkla iletebildiğini ve bu sayede hızlı aksiyon alabildiklerini ifade eden Öztürk, fakültenin eğitim süresinin beş yıl olduğunu, ilk üç yıl preklinik eğitim, son iki yıl ise klinik ortamda uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

TEKNOLOJİ KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI

Protetik diş tedavisinde laboratuvarla yakın çalışıldığını söyleyen Öztürk, geleneksel ölçüler yerine artık dijital ölçülerin tercih edildiğini vurguladı. 140 üniteli, 5000 metrekare kapalı alana sahip hastanelerinde öğrencilerin stajlarını kendi bünyelerinde yapabildiğini belirten Öztürk, hasta çeşitliliğinin fazla olmasının öğrenciler için farklı vaka tiplerini görme açısından büyük bir avantaj sağladığını da ekledi.

ULUSLARARASI VE KARİYER OLANAKLARI

Erasmus programları ile yurt dışında akademik eğitim alma fırsatları sunduklarını belirten Öztürk, üniversite bünyesindeki araştırma merkezinde tüm öğrencilerin projelerini gerçekleştirebildiğini söyledi. Mezun olan öğrencilerin dilerlerse Biruni Üniversitesi'ne bağlı hastanelerde çalışma imkanı bulabileceğini ifade ederek, fakültenin mezuniyet sonrası da öğrencilere destek verdiğini vurguladı.