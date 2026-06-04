Haberler

Gökçeada'da Dijital Atölye açıldı

Gökçeada'da Dijital Atölye açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Dijital Atölye'nin açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Osman Acar'ın katılımıyla açılan atölyede, dijital dikiş ve nakış makineleriyle kursiyerler çağın teknolojik imkanlarından faydalanarak üretim yapabilecek.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Dijital Atölye'nin açılışı gerçekleştirildi.

Gökçeada Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan ve dijital dikiş-nakış teknolojileriyle donatılan Dijital Atölye, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Kaymakam Osman Acar, kurum amirleri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Açılış programında konuşan Kaymakam Osman Acar, Halk Eğitimi Merkezlerinin hayat boyu öğrenme anlayışının en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, yaygın eğitimin bireylerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Kaymakam Acar konuşmasının devamında, "Gökçeada'da örgün eğitimin yanında yaygın eğitim faaliyetleriyle de Halk Eğitimi Merkezimiz çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın yeni beceriler kazanabileceği, kendilerini geliştirebileceği kurslarımız ve atölyelerimiz her geçen gün çeşitlenmektedir. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak, eğitim öğretimi teşvik etmek ve adamızı bu alanda daha ileri seviyelere taşımak için tüm kurumlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Dijital teknolojilerle donatılan bu atölyenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor ve tüm kursiyerlerimize başarılar temenni ediyorum" dedi.

Özellikle dijital dikiş ve nakış makinelerinin yer aldığı atölye sayesinde kursiyerlerin çağın teknolojik imkanlarından faydalanarak üretim yapabilecekleri, mesleki becerilerini geliştirebilecekleri ve yeni tasarımlar ortaya koyabilecekleri belirtildi.

Program, atölyenin gezilmesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi. Gökçeada Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Dijital Atölye'nin, ilçede mesleki eğitim ve üretim kapasitesine önemli katkılar sunması hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi

İki ülkenin jetleri burun buruna geldi! Avrupa'da tansiyon yükseldi
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı

Süper Lig devi merakla beklenen yeni transferini bu video ile duyurdu
Savaşla birlikte fırlayan ve yatırımcıları peşine düşüren bakırda sert düşüş

Savaşla fırlamış, yatırımcıları peşine takmıştı! Zirveden sert düştü
Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda

Babasına vedası herkesi duygulandırdı

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>