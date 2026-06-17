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GİBTÜ'den yapay zeka hamlesi

GİBTÜ'den yapay zeka hamlesi
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılında Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zeka ile Bilişim Güvenliği Teknolojisi programlarını açarak dijital dönüşüm için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), dijital dönüşüm sürecinde artan teknoloji odaklı insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla üç yeni programı bünyesine kazandırdı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yeni programların üniversitenin teknoloji vizyonunun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

2026-2027 akademik yılı itibarıyla: Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Lisans), Robotik ve Yapay Zeka (Ön Lisans), Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ön Lisans) programlarıyla birlikte üniversitenin mühendislik ve teknik eğitim kapasitesi daha da güçlenecek.

Gaziantep'in üretim gücünü yapay zeka desteği

GİBTÜ, bu yeni yapılanmayla Gaziantep'in üretim gücünü yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği ekseninde geleceğe taşımayı hedefliyor.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü; büyük veri analizi, makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları üzerine odaklanırken, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Robotik ve Yapay Zeka ile Bilişim Güvenliği Teknolojisi programı uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle öne çıkıyor.

Yeni programlar; üretim, otomasyon, veri analitiği, dijital güvenlik ve teknoloji tabanlı dönüşüm süreçlerine katkı sağlayabilecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedefliyor. Programlarda proje tabanlı öğrenme, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve sektör iş birlikleri temel yaklaşım olarak benimsenecek.

"Teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedefliyoruz"

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yeni programların üniversitenin teknoloji vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Rektör Demir, "Yapay zeka ve dijital teknolojiler, geleceğin en stratejik alanları arasında yer alıyor. Üniversitemizde açılan yeni programlarla yalnızca eğitim kapasitemizi artırmıyor, aynı zamanda sanayiyle entegre, uygulama deneyimi yüksek insan kaynağı yetiştiriyoruz. GİBTÜ olarak hedefimiz; yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği alanlarında bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve bölgesel kalkınmaya katkı sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır. Gaziantep'in üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturan güçlü bir eğitim ekosistemi oluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yeni programların, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmesi ve bölgenin teknoloji odaklı dönüşümüne katkı sağlaması hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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