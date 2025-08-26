Gerçek Tarih Derneği'nin Yeni Yönetimi Belli Oldu

Gerçek Tarih Derneği'nin Yeni Yönetimi Belli Oldu
Ankara merkezli çalışmalarını yürüten Gerçek Tarih Kültür Sanat ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi Derneği yeni yönetimini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda kurulan dernekte geçici yönetimin ardından yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunda başkanlığa Mehmet Poyraz getirilirken, başkan yardımcılıklarını Talip Işık ile Sema Kaloğlu üstlendi. Abdurrahim Zararsız mali sekreter, Mehmet Ali Nalbant ise genel sekreter olarak görevlendirildi.

Denetleme Kurulu'nda ise başkanlık görevini İbrahim Eryiğit üstlendi. Avukat Gamze Kurban ve Avukat Emre Murat kurulda asıl üye olarak yer aldı.

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada edebiyat alanında çalışmaların sürdürüldüğü, bu kapsamda dergi projesine başlandığı ifade edildi. Ayrıca yayınevi kurulması yönünde de girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
