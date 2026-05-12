Gençlerde demokrasi bilincinin gelişimi için düzenlenen proje MSKÜ'de tamamlandı

MSKÜ'de "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bilinci Projesi" başarıyla tamamlandı.

Muğla Valiliği himayelerinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) arasında 2025 yılında yapılan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bilinci Projesi" tamamlandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen panellerde, gençlerin zihinlerinde "Darbe, İhtilal, Cumhuriyet ve Demokrasi" kavramlarının doğru şekilde yer edinmesi hedeflenirken; milli şuur ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

10 Aralık 2025'te başlayan proje; Menteşe ilçesinde bulunan Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Menteşe Anadolu Lisesi, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi, Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi, Muğla Gazi Anadolu Lisesi, Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi ve Muğla Sosyal Bilimler Lisesi'nde uygulandı.

Yürütücülüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığından Öğr. Gör. Dr. Adem Çelik'in yaptığı projenin kapanış konferansı ise 6 Mayıs 2026 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Yıldız, Muğla Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Yavuz Şengül, doktora öğrencisi Bilgehan Oğuz ve yüksek lisans öğrencisi Aynur Beyza Sözgen proje eğitmenleri olarak görev aldı.

Kapanış programına, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda, proje eğitmenleri Prof. Dr. Özgür Yıldız, Öğr. Gör. Dr. Adem Çelik ile Tarih Öğretmeni Yavuz Şengül tarafından sunum gerçekleştirildi.

Proje yürütücülerine Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle etkinlik sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı