Gediz Belediyesi, 200 öğrenciyi ücretsiz olarak Teknofest İzmir'e götürdü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından ilçede eğitim gören 200 öğrenci Teknofest İzmir'e ücretsiz olarak götürüldü. Genç öğrenciler festivalde hava gösterileri, simülasyon ve uzay sergisi gibi birçok etkinliği yerinde görme imkanı buldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından ilçede eğitim gören 200 öğrenci Teknofest İzmir'e ücretsiz olarak götürüldü.

2018 yılından bu yana havacılık, uzay ve teknoloji alanında düzenlenen Teknofest bu sene İzmir'de vatandaşlarla buluştu.

Bu çerçevede Gediz Belediyesi, İzmir'de düzenlenen bu etkinlik için Gediz'de 200 öğrenciyi ücretsiz olarak İzmir'e götürdü. Öğrenciler festivalde hava gösterileri, simülasyon ve uzay sergisi gibi birçok etkinliği yerinde görme imkanı buldu.

Genç öğrencilerin ufuklarını genişletmek adına belediye olarak üstlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz'den 200 öğrencimizi Teknofest ile buluşturduk. Gençlerimiz gelişen teknolojiyi, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlelerini yakından gördü. Tam bağımsız bir Türkiye için, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren Teknofest'te emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA