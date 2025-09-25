Haberler

Gaziantep'teki Derslik Sayısı 4 Kat arttı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti döneminde Gaziantep'teki derslik sayısının 6 bin seviyesinden 22 bin 633'e yükseldiğini duyurdu. Eğitimdeki yatırımların önemine dikkat çeken Bakan Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da OECD ortalamalarına ulaştığını belirtti.

'AK PARTİ SÜRECİNDE GAZİANTEP'TEKİ DERSLİK SAYIMIZ 4 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te hayırseverler tarafından yaptırılan Bedia Mehmet Zeki Zorkirişçi İlkokulu, Nigar Erdemoğlu Ortaokulu ile İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, AK Parti iktidarının olduğu son 22 yılda eğitime ciddi yatırımlar kazandırıldığını söyledi. Fiziki kapasitenin yanında akademik kadrolardaki artışa dikkat çeken Tekin, "Şu anda bulunduğumuz Gaziantep'imizde AK Parti öncesinde derslik sayımız 6 bin seviyesindeydi. Bugün ise derslik sayımız yaklaşık 4 kat artarak 22 bin 633'e yükseldi" diye konuştu.

Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da düşüş gösterdiğine dikkat çeken Bakan Tekin, "Gerçekten son 23 yılda eğitim öğretim altyapısıyla ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Türkiye'de 2003- 2004 eğitim- öğretim yılında derslik başına öğrenci sayısı, ilköğretim okullarında 36, ortaöğretim kurumlarında 30'du bugün ise ilköğretim kurumlarında 23, ortaöğretim kurumlarında 20 oldu. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de düşüşler oldu. Şunun altını ısrarla çizmek istiyorum. OECD ortalamalarına erişmiş durumdayız. Birçok göstergede de OECD ortalamalarının üzerindeyiz. Bu anlamda bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin konuşmasının ardından açılışını yaptığı okullarda sınıfları dolaştı, ardından öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti. Bakan Tekin, buradan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
