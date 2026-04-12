GKV'nin altın kulaçları başarıdan başarıya koşuyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri akademik başarılarını sosyal, kültürel ve sportif başarılarla sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonası Minik A-B Kızlar / Erkekler Müsabakalarında adeta derece ve madalyalara el koydular.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonası Minik A-B Kızlar / Erkekler Müsabakaları sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri kendi yaş ve kategorilerinde birçok başarıya imza attı. Yarışmaya katılan GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden Elif Naz Bozgeyik, Kelebek Stilde İl 1'incisi, Erva Kavsara, Sırtüstü Stilde İl 2'ncisi ve Serbest Stilde İl 4'üncüsü oldu. GKV Özel İlkokulu Minik B Kızlar Takımı ise İl 3'üncüsü olmayı başardı. Yine aynı yarışmada Ege Açıkkol, Kurbağa Stilde İl 2'ncisi oldu. Minik A Karışık Bayrak Yarışlarında okul takı İl 4'üncüsü olarak yarışmaları tamamladı.

GKV Özel İlkokulu adına yarışmaya katılan öğrencilerden Elif Naz Bozgeyik, Erva Kavsara, İrem Deniz Badur, Ela Deren Bozdoğan, Hande Satı Kalender, Duru Koçuşağı, Sevgi Şaş, Neslişah Akıncı, Kafkas Göktürk Talaslı, Kaan Şaş, Deniz Poyraz Çelik, Göktürk Erinmez, Aslan Tattan, Yiğit Toprak Duruğa, Ege Açıkkol, Alp Gürel, Mehmet Alp Çinpolat ve Alp Hosrafoğlu müsabakalarda okullarını başarıyla temsil etti.

Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel "Elde edilen başarılarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi kutlar bundan sonraki spor ve eğitim-öğretim yaşamlarında başarılarının devamını dileriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

