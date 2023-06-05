FSMVÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hazırlık Kursu Düzenliyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ), hukuk mesleğini icra etmek isteyen hukukçulara yönelik düzenlediği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hazırlık Kursu 3 Temmuz'da başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, avukat, hakim-savcı yardımcısı veya noter olabilmek için Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na katılmak, 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak zorunlu kılındı.

FSMVÜ bu kapsamda 3 Temmuz-15 Eylül arasında düzenleyeceği yoğunlaştırılmış programla 125 kişiye 440 saatlik hazırlık eğitimi vermeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naim Demirel, Türkiye'de hukuk standardının yükselmesinin yolunun daha donanımlı hukukçular yetiştirmekten geçtiğini ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın, bu yolda bir çabayı ifade ettiğini belirtti.

Türkiye'de uzun zamandır tartışılan ve gelmesi beklenen böyle bir giriş sınavının artık zorunlu olmasının her şeyden önce mesleki standartları yükseltecek olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirel, "Biz de fakülte olarak bu sürece tüm birikimimizle ve yoğun emek sarf ederek katkıda bulunma çabasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ön kayıtlar 1 Haziran'da alınacak

FSMVÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen hazırlık kursu için ön kayıtlar 1-15 Haziran, kesin kayıtlar ise15 Haziran-1 Temmuz arası alınacak.

Öte yandan 3 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 440 saatlik eğitime katılmak isteyen adaylar ayrıntılı bilgi ve başvuru için hukuk.fsm.edu.tr adresini ziyaret edebilecek.