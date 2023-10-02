Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı lisenin mezunlarına diploma töreni düzenlendi

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 5. Dönem mezunları için diploma töreni düzenlendi. Törene, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar ve okul yönetimi katıldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 5. Dönem mezunları için diploma töreni düzenledi.

DİTİB Konferans Salonu'nda düzenlenen program, okunan İstiklal Marşı'nın ardından mezunlardan Kadir Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Önceki dönem mezunlarının katılımıyla "mezunlar buluşması" olarak da organize edilen programa, Strazburg Konsolosu Fatma Sağlıcak, Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu ile okul yönetimi ve öğrencilerin yanı sıra Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.

Lise Müdürü Murat Ercan programda yaptığı konuşmada, Fransa'da yetişkinlere yönelik dini eğitimin en büyük ihtiyaçlardan biri olduğunu bildirdi.

Bu ihtiyacı giderdiği için imam hatip lisesi programının büyük önem taşıdığını dile getiren Ercan, "Fransa'da bu şekilde ciddi, müfredatı olan, sonunda resmi bir diplomayla tamamlanan başka bir eğitim programı yok." diye konuştu.

Ercan, okula kayıt taleplerinin giderek arttığına dikkati çekti.

Tıp ve İlahiyat fakültelerini kazananlar var

Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Şahin de DİTİB Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin Yunus Emre Özel Liseleri çatısı altında 2015'ten bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.

Lisenin son 5 yılda 142 mezun verdiğini, her yıl mezun sayısının arttığını kaydeden Şahin, önceki yıl Paris, Lyon ve Nantes şubelerinin açıldığını bu yıl da Hamburg şubesinin açılmasının planlandığını ifade etti.

Şahin, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde toplam 15 şube ve 250'yi aşkın öğrenciyle faaliyetlerine devam edecekleri bilgisini paylaştı.

"Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin bazıları YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) kapsamında ilahiyat ve tıp fakültelerini kazandı, bazıları Uluslararası İlahiyat Programı'na yerleşti." diyen Şahin, ayrıca 70'i aşkın öğrencinin hayat boyu öğrenme kapsamında yükseköğretim süreçlerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Hafızlık ve okulu beraber yürüttüler

Aynı sınıfta okuyup eğitimlerini beraber tamamlayan Aminenur ve Süheyla Bal kardeşler hem hafızlık yapıp hem de liseden mezun olduklarını kaydetti.

Programa ailesi ve torunlarıyla katılan Tuncer Sağlamer de bu yıl okuldan mezun olduğunu 37 yıllık bir hayalin bugün gerçekleştiğini söyledi.

"Bu hizmetin Avrupa'ya taşınmasına vesile olanlardan Rabb'im razı olsun." diyen Tuncer, iş ortağı Nadir Turhan'ın bu okula kayıt olması için kendisini teşvik ettiğini söyledi.