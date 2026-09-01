12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Kastamonu'da Başladı

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Türkiye'den ve farklı ülkelerden akademisyen, araştırmacı, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla başladı. Üç gün sürecek sempozyumda, tarih eğitiminin bugünü ve geleceği farklı yönleriyle ele alınacak.

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde başladı. 3 gün boyunca devam edecek olan sempozyumun açılış programına

Sempozyumun açılış programına Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda, Kastamonu Üniversitesinin 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan film katılımcılara izletildi. Daha sonra Kastamonu Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Gökhan tarafından şiirler seslendirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, "Sempozyum bizim için artık atılan bir tohumun meyveye durması, ekilen bir ekinin buğday tanesine dönüşmesi veya dünyaya gelen çocuğun büyümesi manasına geliyor. Türkiye'de yaklaşık beş tane bölümü olan tarih öğretmenliğinin her yıl sempozyumunun yapılması çok kıymetli. Güzide katılımcılarla birlikte nitelikli, bir o kadar da öğretici sempozyumların yapılması hem emek istiyor hem de sahip çıkmayı gerektiriyor" dedi.

Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğuna değinen Kaymakcı, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde önemli tarihçilerin isimlerinin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı. Eğitim Fakültesindeki salonlardan bazılarına İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fazıl Berki Tümtürk ve Hüsnü Açıksöz gibi önemli şahsiyetlerin isimlerinin verildiğini kaydeden Kaymakcı, bu isimleri yad etmek ve kendilerinden sonra gelecek nesillere miras bırakmak istediklerini dile getirdi.

Programda konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, yetiştirdikleri öğrencilerin öncelikle geçmişini bilen, geçmişiyle önemli bağlar kuran ve milli manevi değerlerine sahip bireyler olmasını istediklerini ifade etti. Gümüş, sempozyumda ortaya çıkacak fikirlerin, bakış açılarının ve yeni perspektiflerin çocuklara ve öğrencilere güzel bir vizyon oluşturacağına inandığını kaydetti.

Sempozyumda "Göçmen Toplumunda Tarih ve Kimlik/History and Identity in Migrant Society" başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. Lale Yıldırım da tarih eğitimi kuramının temellerine değindi. Tarih ile geçmişin birbirinden ayrılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Geçmiş bitmiş gitmiştir, yeniden kuramayız onu bütünlüğü içinde kavrayamayız ve artık yoktur. Yapabileceğimiz tek şey o geçmişi anlatmaktır" şeklinde konuştu.

Her tarihi düşünmenin anlatımsal bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Yıldırım, tarihi bilginin ve tarihi düşünmenin öğrencilerin kafalarına doğrudan aktarılamayacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı