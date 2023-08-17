İlk olarak 2001'de gerçekleşen ve 14 yıl kesintisiz devam eden Fanta Fest coşkusu, bu sene de tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl 10 ilde binlerce müzikseverle buluşan Fanta Fest'in bu seneki ilk durağı Bursa oldu. Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis, Ceza ve Güneş ile taşıyan Fanta Fest, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Gün boyunca DJ performansları, yarışmalar, atölyeler ve özel dans şovları gibi etkinliklerin yer aldığı Fanta Fest'te, akşam da Edis, Ceza ve Güneş konserleri gerçekleşti. Konserde Edis, 'Benim Ol', 'Martılar', 'Yalancı', 'Perişanım' gibi en beğenilen şarkılarını sevenleriyle söyledi. Ceza ise 'Neyim Var ki' ve 'SusPus' başta olmak üzere popüler eserlerini müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendirdi. Güneş de 'Dua' ve 'Suçlarımdan Biri' gibi parçalarından oluşan repertuvarıyla sahne aldı. Fanta Fest, bu sene ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle depremden etkilenen 200 lise ve üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak.

"Fanta Fest" kapsamında sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş, Bursa'da konser verdi.

İlk olarak 2001'de gerçekleşen ve 14 yıl kesintisiz devam eden Fanta Fest coşkusu, bu sene de tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen yıl 10 ilde binlerce müzikseverle buluşan Fanta Fest'in bu seneki ilk durağı Bursa oldu.

Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis, Ceza ve Güneş ile taşıyan Fanta Fest, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Gün boyunca DJ performansları, yarışmalar, atölyeler ve özel dans şovları gibi etkinliklerin yer aldığı Fanta Fest'te, akşam da Edis, Ceza ve Güneş konserleri gerçekleşti.

Konserde Edis, "Benim Ol", "Martılar", "Yalancı", "Perişanım" gibi en beğenilen şarkılarını sevenleriyle söyledi. Ceza ise "Neyim Var ki" ve "SusPus" başta olmak üzere popüler eserlerini müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendirdi. Güneş de "Dua" ve "Suçlarımdan Biri" gibi parçalarından oluşan repertuvarıyla sahne aldı.

Fanta Fest, bu sene ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle depremden etkilenen 200 lise ve üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak.