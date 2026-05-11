Samsunlu Öğrenci Emir Kayra Eke, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye Birincisi Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Samsunlu ortaokul öğrencisi Emir Kayra Eke, Türkiye birinciliği elde ederek büyük gurur yaşattı. Daha önce ezan okuma yarışmasında da birinci olan Eke, başarısını ailesine ve hocalarına borçlu olduğunu belirtti. Birinciliğini şehit Ömer Halisdemir'e ithaf eden Eke, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini dile getirdi.

Ezanıyla gönüllere dokunan Samsunlu ortaokul öğrencisi Emir Kayra Eke bu kez Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olarak büyük gurur yaşattı. Başarısıyla takdir toplayan Eke, tilavetiyle dinleyenleri bir kez daha mest etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da düzenlenen "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni" kapsamında gerçekleştirilen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda, Samsun İlkadım 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke Türkiye birincisi olarak büyük gurur yaşattı. Daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birinciliği elde eden Emir Kayra Eke, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Başarı sürecini anlatan Emir Kayra Eke, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finaline katıldım ve Samsun birincisi oldum. Ardından Kastamonu'da düzenlenen bölge finallerinde Karadeniz Bölge birincisi oldum. Sonrasında Konya'da yapılan Türkiye finallerinde 8 yarışmacı arasından Türkiye birinciliğini elde ettim. Bu başarı öncelikle Rabbimin bana bir lütfudur. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için verdiğim emeklerin Türkiye birinciliği ile taçlanması tarif edilemez bir duygu" dedi.

Yarışmaya hazırlanma sürecinde ailesinin ve hocalarının büyük desteğini gördüğünü ifade eden Eke, "Başta babam olmak üzere Hasan hocama ve aileme teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca her akşam babamla çalıştım, Hasan hocamdan da destek aldım. Bu şekilde Türkiye birinciliğine ulaştım" diye konuştu.

"Sevincimi Cumhurbaşkanı ile paylaşmak istiyorum"

Kazandığı birinciliği 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e ithaf ettiğini belirten Emir Kayra Eke, "Aziz şehitlerimizin hatırası her zaman kalbimizdedir. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmektir. Kendisinin Kur'an-ı Kerim'e ve hafızlara olan ilgisini yakından takip ediyorum. Eğer müsaadesi olursa bu birincilik sevincimi kendisiyle paylaşmak ve hayır duasını almak isterim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
