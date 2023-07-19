Eynesil'de Hafızlık İcazet Töreni Gerçekleştirildi

Eynesil'deki Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için icazet töreni düzenlendi. Törende, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. 7 öğrenci icazet aldıktan sonra tören sona erdi.

Eynesil'de hafızlığı tamamlayan ortaokul öğrencileri için icazet töreni yapıldı.

Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için gerçekleştirilen törende, Mehmet Somuncuoğlu Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Okulun konferans salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okundu.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Muhammet Saka ve Hafız Yusuf Ziya Köse Kur'an-ı Kerim okuduğu törende 7 öğrenci icazet aldı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi İbrahim Noğman, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe, Eynesil Müftüsü Yılmaz Çelik, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Okul Müdürü Mustafa Çavuş Karkaç ile veliler katıldı.