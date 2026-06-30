ESOGÜ Tıp Fakültesi 48. Dönem Mezunları Kep Attı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi 48. Dönem (2020-2026) mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

ESOGÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene ESOGÜ Yönetimi'nin yanı sıra öğretim üyeleri ve mezun aileleri katıldı. Törende mezunlar adına konuşan dönem birincisi Dr. Hatice Esra Satır, altı yıl önce büyük hayaller, umutlar ve heyecanla başladıkları uzun yolculuğun sonunda, artık birer hekim olarak mezun olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Tıp Fakültesi'ndeki hocalarına sabırları, özverileri ve kendilerine kattıkları her şey için teşekkür eden Dr. Hatice Esra Satır, tüm mezun ailelerine de kendilerine verdikleri maddi ve manevi tüm destekler ve onlara olan inançları için kendisi ve arkadaşları adına şükranlarını sundu. Mezun arkadaşlarına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu birer yaşam dileyen Dr. Hatice Esra Satır, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünün kendilerine ömür boyu taşıyacakları bir sorumluluk yüklediğini belirterek konuşmasını tamamladı.

"Her nerede olursanız olun ülkeniz için çalışmayı unutmayın"

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, yıllar süren azmin ve sayısız uykusuz gecenin ardından pırıl pırıl genç hekimlerin bugün mezun olduğunu belirterek, mezun ailelerine seslendi ve onların bu sürecin görünmez mimarları olduğunu ve ülkemize doktor kazandırdıkları için kendilerine minnettar olduklarını söyledi. Prof. Dr. Özdemir, ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerine de usta-çırak geleneğini canlı tutarak öğrencilerini eğittikleri ve onlara örnek oldukları için şükranlarını sundu. Sonrasında ESOGÜ'lü genç hekimlere seslenen Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, onlara bir hocaları ve bir büyükleri olarak tavsiyelerde bulunmak istediğini söyledi. Dünyanın ve teknolojilerin değiştiğini, yapay zekanın devreye girdiğini ama hekimi vazgeçilmez kılan şeyin şefkati, iç görüsü, merhameti ve empati yeteneği olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, bunların bir makineye devredilemeyeceğini vurgulayarak, bu yetkinliklerin hekimi hekim yapan özellikler olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" dediğini ve hekimler olarak bu yolda ellerinden geleni yapmalarının gerektiğini belirten Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, yine Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünü de hatırlatarak, "Lütfen hep çalışın ve her nerede olursanız olun ülkeniz için çalışmayı unutmayın" dedi.

"Unvan büyüdükçe dinleme yeteneğiniz küçülmesin"

Genç hekimlere uyarıda bulunarak, hekimlik hayatlarında onları en çok engelleyecek faktörün bilgi eksikliği ya da beceri yetersizliği değil egoları olacağını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, "Yükselirken daha mütevazı olun, unvan büyüdükçe dinleme yeteneğiniz küçülmesin. Ekibinizdeki hemşirenin, acil odanızdaki temizlik görevlisinin, hastanenizin koridorlarında dolaşan yaşlı hastanın size öğretecekleri vardır. Görmek isteyin" dedi.

"Sizlere, başarılı, anlamlı ve insanlığa örnek bir meslek yaşamı diliyorum"

Anadolu geleneğinin en kadim değerlerinden birinin vefa olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, genç hekimlere, onlara katkısı olan hocalarına ve değerlere vefalı olmalarını öğütlerken, 50 yılı aşkın mazisiyle ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin kapılarının mezun olduktan sonra da kendilerine açık olduğunu söyledi. ESOGÜ Tıp Fakültesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, "Bu yolculukta aramızdan ayrılan, bu fakültenin kurulmasına ve büyümesine emek veren değerli hocalarımızı saygıyla anıyorum, emekli hocalarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili yeni hekimlerimiz sizlere, başarılı, anlamlı ve insanlığa örnek bir meslek yaşamı diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve gururla selamlıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Bugün bizler için çok anlamlı bir gün"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise, "Üniversitemizin 56 yıllık mazisine yeni mezunlar kattığımız ve onların kıymetli ailelerini burada ağırladığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. ESOGÜ 13 Fakülte, 5 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 40'a yakın Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve 30 bine yakın öğrencisiyle ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile sadece şehrimize değil bölgeye de hizmet sunmakta olan Üniversitemiz aynı zamanda, akademik ve bilimsel çalışmaları ile bilgi üretmenin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ile güçlü Türkiye, güçlü gelecek yolunda yine önemli katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kapımız sizlere her zaman açıktır"

Rektör Çolak, konuşmasının devamında, "Sevgili 2026 yılı mezunlarımız, eğitim hayatınızın en önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi tamamladınız, çalıştınız ve başardınız. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Zaman zaman zorlandınız ama inanın bütün bunlar sizin iyi yetişmeniz, bu yıllarınızı en verimli ve en donanımlı şekilde tamamlamanız içindi ve aynı yaş grubundaki arkadaşlarınızla aynı heyecanları paylaştığınız üniversite hayatı emin olun sizlere çok şeyler kattı. Bugün ESOGÜ'nün birer mezunu olarak sizleri uğurlarken Üniversitemizden aldığınız eğitime güvenin diyoruz. Okulumuzu ve ailelerinizi en güzel şekilde temsil edeceğinizden kuşkumuz yoktur. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal ve Cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Sizler bu emanete sahip çıkarken devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan görüş ve tehlikelere karşı uyanık olmalısınız. Devletine ve milletine gönülden bağlı, vizyon sahibi bireyler olarak öğrenmeye ve üretmeye devam etmelisiniz. Sizleri hayatınızın yeni bir dönemine uğurlarken daima pozitif, yapıcı, başarı ve insan odaklı olarak adaleti, barışı, sevgi ve saygıyı paylaşmayı ön planda tutmanızı diliyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Her birinizin kendi alanında en iyi şekilde yetişmesine katkı sunan saygıdeğer hocalarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sevgili anne babalar, emeklerinize ve yüreklerinize sağlık, iyi ki varsınız. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak büyük bir özveri ile yetiştirdiğiniz evlatlarınız bugün mesleğini eline almış yetişkin birer birey oldular. Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarınızın bundan sonra da vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yollarına devan edeceklerine inancımız tamdır. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. 'Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım. Sevelim Sevilelim. Dünya Kimseye Kalmaz ' diyen Yunus Emre'nin memleketi Eskişehir'deki bu anlamlı mezuniyet törenimize katılımlarıyla bizi onurlandıran tüm konuklarımıza bir kez daha teşekkür ederek saygılarımı sunuyor, öğrencilerimize yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum" dedi.

Mezunlar keplerini hep birlikte havaya attı

Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Atilla Özcan Özdemir genç hekimlere hekimlik andını içirdi. Daha sonra mezuniyet belgelerinin verilmesine geçildi. İlk olarak okullarını dereceyle bitiren mezunlara mezuniyet belgeleri verilirken, Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Hatice Esra Satır yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından diğer mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Stadyumdaki tören, keplerin topluca havaya atılmasıyla sona erdi. Sonrasında ise Tıp Fakültesi merkezi sınıflarında, ESOGÜ Tıp Fakültesi'ni ilk on dereceye girerek bitiren mezunlara plaket ve başarı belgelerinin verildiği geleneksel Onur Holü Töreni gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı