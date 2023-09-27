ESOGÜ Rektörü Kadir Bozkurt'u ziyaret etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Rektör Çolak beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Demiralp ve Prof. Dr. Ramazan Erdağ ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti. Rektör Çolak ve rektör yardımcıları misafirperverliklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken Başkan Bozkurt ise nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Çolak ve yardımcılarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR