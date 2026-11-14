Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 72 kişiye hayvan nakli eğitimi verdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvan nakillerinde refah koşullarının korunması ve mevzuata uygun uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla nakliyeci, sürücü ve bakıcılara yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Müdürlüğünün Kütahya Yolu Yerleşkesinde 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitime 72 kişi katılım sağladı. "Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" kapsamında düzenlenen eğitimde; hayvan nakillerinde uyulması gereken kurallar, nakil öncesinde ve nakil sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, hayvan refahının sağlanması ve ilgili mevzuat hükümleri ele alındı. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Reşat Tazegül'ün katılım sağladığı eğitim, Veteriner Hekim Burcu Çetiner tarafından verildi. Eğitim kapsamında katılımcılara, nakil sürecinde hayvanların sağlık ve refah koşullarının korunmasının önemi ile nakil araçlarında bulunması gereken asgari teknik ve sağlık koşulları hakkında bilgi aktarıldı. Program ile mevzuat hükümlerine uygun nakil uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sektörde farkındalığın artırılması hedeflendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması, hayvan refahının geliştirilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerinin sahada etkin şekilde uygulanmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı