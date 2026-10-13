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Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi TÜBİTAK 4006'da Türkiye birincisi oldu

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Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi TÜBİTAK 4006'da Türkiye birincisi oldu
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Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Okul bu başarıyla 100 bin TL nakdi ödül ve plaket almaya hak kazanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Okul, bu başarıyla birlikte 100 bin TL nakdi ödül ve plaket almaya hak kazandı. Ödül töreninin 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenleneceği, 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu önemli başarıda emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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