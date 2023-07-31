Eskişehir'de Yapılan Analizlerle Eğitim ve Kariyer Planlaması Destekleniyor

Eskişehir'de iki firmanın iş birliğiyle hayata geçirilen girişim doğrultusunda kişilere yapılacak analizle eğitim ve kariyer planlamalarına destek hizmeti verilecek. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında parmak okuma kitleri aracılığıyla özel algoritma destekli yazılım tarafından parmak izi analizi gerçekleştiriliyor. Uzman psikologlar eşliğinde çocukların genetik potansiyel, yetenek, öğrenim zekası ve karakter analizleri ortaya konuyor.

Eskişehir'de iki firmanın iş birliğiyle hayata geçirilen girişim doğrultusunda kişilere yapılacak analizle eğitim ve kariyer planlamalarına destek hizmeti verilecek.

Kentteki bir eğitim danışmanlık ve yazılım teknolojileri şirketi tarafından kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında parmak okuma kitleri aracılığıyla özel algoritma destekli yazılım tarafından parmak izi analizi gerçekleştiriliyor.

Uygulama kapsamında elde edilen sonuç raporu çerçevesinde uzman psikologlar eşliğinde özellikle çocukların genetik potansiyel, yetenek, öğrenim zekası ve karakter analizleri ortaya konuyor.

Sertes Enerji Eğitim ve Danışmanlık Müdürü Fatma Sert, yaptığı açıklamada, Papbil Yazılım Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Çıngı ile anlaşmaları doğrultusunda kişilerin parmak izleriyle yetenekleri arasında bağı saptayabilen bir algoritmaya sahip olduklarını ve bu analiz programının çalışmada kullanıldığını ifade etti.

Yetişkinlere veya çocuklara "Papbil" adlı programla parmak izi analizi üzerinden öğrenme ve süreçle alakalı yetenek karnesi verebildiğini kaydeden Sert, "Programın sonuçları değerlendirilerek kişilere uzman psikolog tarafından yol gösteriliyor. Yetişkinlerin veya çocukların pozitif yönlerini ortaya koyan rapor sayesinde iyi oldukları alan üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmalarına yardımcı olunuyor." ifadelerini kullandı.