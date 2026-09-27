Eskişehir'de üniversitelilere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Eskişehir'de üniversitelilere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrencilere, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Seminer Programı kapsamında Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler eğitimi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri verdi, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrencilere yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Seminer Programı" kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitim düzenlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Hande Üner ve Melike Yavuz tarafından verilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Programa İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dönmez, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fesun Koşmak ve çok sayıda akademisyen katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı