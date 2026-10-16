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Eskişehir'de STEM kursu Scientix Türkiye ekibince ziyaret edildi

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Eskişehir'de STEM kursu Scientix Türkiye ekibince ziyaret edildi
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Eskişehir'de STEM Temel Seviye Hizmet İçi Eğitim Kursu, Scientix Türkiye ekibince ziyaret edildi. Ziyarette disiplinler arası proje süreçleri incelendi; STEM eğitimiyle öğrencilerin problem çözme ve iş birliği becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Eskişehir'de Scientix Türkiye ekibi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, yenilikçi sınıfların sunduğu teknoloji destekli öğrenme ortamları ve öğrencilerin proje geliştirme süreçlerinin desteklenmesi gibi çeşitli konularla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Yenilikçi Sınıfında gerçekleştirilen STEM Temel Seviye Hizmet İçi Eğitim Kursu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Scientix Türkiye ekibi tarafından ziyaret edildi. Scientix Türkiye ekibinden Dr. Tunç Erdal Akdur, Rumeysa Demir ve Uğur Doğan'ın katıldığı ziyarette, öğretmenlerin grup çalışmaları ve disiplinler arası proje geliştirme süreçleri incelendi. Öğretmenlerin eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri sınıf içi uygulamalarına aktarmaları, yenilikçi sınıfların sunduğu teknoloji destekli öğrenme ortamları ve öğrencilerin proje geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ele alındı.

STEM eğitimiyle geleceğin becerilerinin desteklendiği belirtildi. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği bir araya getiren bu yaklaşım sayesinde öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, yenilikçilik ve iş birliği becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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