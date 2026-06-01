Anadolu Kafe sınav haftasında öğrencileri bekliyor

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, final sınavları süresince 24 saat açık kütüphanede ders çalışan öğrencilere akşam 21.00-23.00 saatleri arasında Anadolu Kafe'de çorba, çay ve kahve ikram edeceğini duyurdu.

Öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, 7/24 açık yapısıyla öğrencilere konforlu ve güvenli bir ders çalışma ortamı sunuyor. Sessiz ve teknolojik donanıma sahip çalışma alanları, zengin kaynak çeşitliliği ve rahat atmosferiyle öğrencilerin sınav dönemlerinde verimli zaman geçirmelerine imkan tanıyor. Uygulama sayesinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları akademik kaynaklara günün her saatinde ulaşabilirken, yoğun sınav temposu içerisinde sıcak bir mola verme fırsatı da buluyor. - ESKİŞEHİR

