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Eskişehir’de siber polis, Anadolu Üniversitesi kampüsünde öğrencileri uyardı

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Eskişehir’de siber polis, Anadolu Üniversitesi kampüsünde öğrencileri uyardı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü siber suç ekipleri, SİBERAY kapsamında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde stant açtı. Öğrenci ve akademisyenlere güvenli internet, oltalama ve yasa dışı bahis gibi riskler anlatıldı; şüpheli linkler ve 112 uyarısı yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde kurdukları stant ile öğrencileri siber tehditlere karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "SİBERAY" projesi bünyesinde yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde bilgilendirme standı açtı. Kampüs içerisinde yoğun ilgi gören stantta siber polisler, öğrenci ve akademisyenlere dijital dünyada karşılaşılabilecek muhtemel riskleri aktardı.

Etkinlikte; güvenli internet kullanımı, sosyal medya hesaplarının güvenliği, kişisel verilerin korunması, oltalama (phishing) yöntemleri, burs ve yurt vaadiyle yapılan internet dolandırıcılıkları ile yasa dışı bahis ve siber zorbalık konularında detaylı sunumlar yapıldı.

Ekipler, şüpheli linklere tıklanmaması ve tanınmayan kişilerden gelen iletilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı. Öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtlayan siber polisler, dijital ortamda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya emniyet birimlerine bildirimde bulunulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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