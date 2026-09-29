Eskişehir'de muhtemel eğitim süresi 2025'te 17,8 yılla Türkiye ortalamasını geçti

Eskişehir'de muhtemel eğitim süresinin (ilkokul-yükseköğretim) 2025 yılında 17,8 yıl olduğu açıklandı.

Muhtemel Eğitim Süresi (MES); eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi beklenen toplam örgün eğitim süresini ifade ediyor. Gösterge, teorik eğitim sürelerinin yanı sıra eğitim sistemindeki fiili kayıt sayılarını esas almakta ve ideal veya kesintisiz bir eğitim süresini değil, mevcut eğitim katılım dinamikleri doğrultusunda beklenen eğitimde kalma süresini yansıtıyor. Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkeler için ülkeler düzeyinde yayımlanan MES, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretilerek bu haber bülteni ile yayınlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, yurt genelinde ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025 yılında 16,8 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı. Eskişehir'de ise bu oranın 17,8 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı