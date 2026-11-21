Eskişehir'de kuzu ölümlerine yönelik projede veteriner hekimlere eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Erken Tanı ile Kuzularım Ölmüyor" projesi kapsamında veteriner hekimlere eğitim toplantısı düzenlendi. Sahada görev alacak hekimlere yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erken Tanı ile Kuzularım Ölmüyor" projesi çerçevesinde veteriner hekimlere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında düzenlenen toplantıya, sahada görev alacak veteriner hekimler katıldı. Eğitimde, proje dahilinde sahada yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı