Eskişehir'de İlkokul Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 4 Öğretmen Yaralandı

Eskişehir'de bir ilkokulun bahçesine giren eli bıçaklı şahıs, öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda yaşanan arbede nedeniyle 4 öğretmen hafif şekilde yaralandı.

Eskişehir'de bir ilkokulun bahçesine giren eli bıçaklı şahıs, öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda yaşanan arbede nedeniyle 4 öğretmen hafif şekilde yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs esnasında okul bahçesine eli bıçaklı bir şahıs girdi. Durumu gören öğretmenler, şahsa öğrencilere yaklaşmasına fırsat vermeden müdahale etti. Öğretmenler ile bıçaklı şahıs arasında yaşanan arbedede 4 öğretmen vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay büyümeden engellendi. Öğretmenlerin darp raporu almak üzere hastaneye gittiği öğrenilirken, şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR