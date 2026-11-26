Eskişehir'de ilçe milli eğitim müdürleri Sinan Aydın başkanlığında toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla aylık koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların fiziki kapasitesi, güvenli okul iklimi ve devamsızlık oranları ele alındı.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların fiziki kapasitesinin etkin kullanımı, güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi, okullaşma ve devamsızlık oranları, mesleki eğitim ile proje çalışmaları masaya yatırıldı. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, il genelindeki eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar istişare edildi.