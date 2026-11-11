Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'ndaki öğrencilere AFAD afet eğitimi verdi

Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'ndaki öğrencilere AFAD afet eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere AFAD eğiticileri afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı; hazırlıklı olmanın ve toplumsal bilincin önemi vurgulandı.
Eskişehir'deki Hızır Bey Yurdu'nda barınan öğrencilere yönelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri tarafından Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir yurtlarında öğrencilerin acil durumlara karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere AFAD İl Müdürlüğü eğiticilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitim programında muhtemel afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken adımlar detaylarıyla anlatılırken, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve toplumsal bilincin artırılmasının önemi vurgulandı.