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Vali Yılmaz: "Gençlerin sesi bilimle yükseliyor"

Vali Yılmaz: 'Gençlerin sesi bilimle yükseliyor'
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Geleceğin Sesi Öğrenci Sempozyumu III’ün açılışında gençlerin bilimsel çalışmalarını övdü ve 149 özetin kabul edildiğini belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir'in en güçlü sesinin gençlerin sesi olduğunu anlatarak, "Gençlerin sesi bilimle yükseliyor" dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 19 proje okulundan yüzlerce öğrencinin bilimsel çalışmalarını sunduğu Geleceğin Sesi Öğrenci Sempozyumu (ESGES) III açılış programı yapıldı. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirilen Eskişehir Geleceğin Sesi Öğrenci Sempozyumu'nun açılışını yaptı. Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Programda konuşan Vali Yılmaz, Eskişehir'in en güçlü sesinin gençlerin sesi olduğunu vurguladı. Gençlerin bilimsel düşünce üretmesini destekleyen organizasyonların önemine değinen Yılmaz, "Bu yıl sempozyuma 248 başvuru yapıldı ve 149 çalışma özeti kabul edildi. Bu rakamlar öğrencilerimizin bilime olan ilgisinin ve araştırma azminin en somut göstergesidir" dedi.

Vali Yılmaz, farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı bilim kurulunun katkılarıyla liseler ve üniversiteler arasında güçlü bir köprü kurulduğunu belirtti.

Açılış dersi ve müzik konserinin ardından Vali Yılmaz, öğrenciler tarafından hazırlanan poster sunum alanlarını dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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