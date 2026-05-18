Eskişehir'de Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu açıldı

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla yapımı tamamlanan Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu, Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kamu kaynaklarıyla yapımı tamamlanan Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu'nun açılışına Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Milletvekili ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol üyeleri katıldı. Odunpazarı ilçesi Orahngazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende Vali Yılmaz, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Programda konuşan Vali Yılmaz, "Bugün burada yalnızca modern bir okul binasının açılışını gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda bu şehre adanmış bir ömrün hatırasını ve eğitime yapılan kıymetli bir yatırımı geleceğe taşıyoruz" dedi.

Açılış duasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Vali Yılmaz, sınıfları ve eğitim alanlarını da gezerek, okul hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Vali Yılmaz ve beraberindekiler öğretmenler odasında eğitimcilerle bir süre sohbet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
