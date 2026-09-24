Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline kumar bağımlılığı eğitimi verildi

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik 'Kumar Bağımlılığı' eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Birimi personeli Ender Çobanoğlu tarafından verildi. 'Bağımlılık Eğitimleri' kapsamında, kumar bağımlılığının biyolojik, psikolojik ile sosyal boyutları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline anlatıldı. Ayrıca, bağımlılık sürecinin birey ve aile yapısı üzerindeki yıkıcı etkileri, erken müdahale yöntemleri, korunma stratejileri ve kurumsal mücadele adımları kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı