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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline kumar bağımlılığı eğitimi verildi

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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline kumar bağımlılığı eğitimi verildi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline kumar bağımlılığı eğitimi düzenlendi. Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Birimi personeli Ender Çobanoğlu'nun verdiği eğitimde bağımlılığın boyutları, erken müdahale ve korunma stratejileri ele alındı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik 'Kumar Bağımlılığı' eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Birimi personeli Ender Çobanoğlu tarafından verildi. 'Bağımlılık Eğitimleri' kapsamında, kumar bağımlılığının biyolojik, psikolojik ile sosyal boyutları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline anlatıldı. Ayrıca, bağımlılık sürecinin birey ve aile yapısı üzerindeki yıkıcı etkileri, erken müdahale yöntemleri, korunma stratejileri ve kurumsal mücadele adımları kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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