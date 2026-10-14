Eskişehir'de 4. ESGES Sempozyumu öncesi 19 okul müdürüne toplantı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde farkındalık oluşturmayı hedefleyen Eskişehir Geleceğin Sesi (ESGES) Sempozyumu'nun dördüncüsü için hazırlıklarına başladı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Eskişehir Geleceğin Sesi (ESGES) Sempozyumu öncesinde, katılımcı okul müdürlerinin katılımıyla sene başı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bilgi şölenine dahil olan 19 okulun müdürüyle sene başı değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bu yıl "İklim Değişikliği" ana temasıyla gerçekleştirilecek olan bilgi şöleni öncesinde düzenlenen toplantıda; okullarda yürütülecek akademik ve sosyal çalışmalar, planlanan faaliyetler ile projelerin uygulama süreçleri masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca süreç boyunca izlenecek çalışma takvimi detaylandırılarak, okul yöneticilerine uygulama aşamaları ve koordinasyon süreçleri hakkında kapsamlı sunum yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı