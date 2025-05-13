PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

EşitBiz Konferansı'nda Kapsayıcılık Teması İşlendi

EşitBiz Konferansı'nda Kapsayıcılık Teması İşlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle düzenlenen EşitBiz Konferansı, eğitimcileri ve uzmanları bir araya getirerek kapsayıcılık teması üzerinde durdu. Konferansta, öğretmenler eşitlikçi dönüşümlere dair deneyimlerini paylaştı.

GARANTİ BBVA'nın kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen EşitBiz Konferansı düzenlendi. EşitBiz Projesi dahilinde gerçekleştirilen konferans, bu yıl 'Kapsayıcılık' odağındaydı. Konferans; eğitimcileri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Eşitleyici Ritim Çemberi gibi deneyimlerin de sunulduğu etkinlikte farklı temalarda konuşmalar gerçekleşti.

Garanti BBVA ve ÖRAV iş birliğiyle hayata geçirilen EşitBiz Projesi, erken ve temel çocukluk dönemlerinde toplumsal rollere yönelik önyargı karşıtı tutumun desteklenmesini amaçlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğretmene verilen eğitimlerle 30 bini aşkın öğrenciye ulaşıldığı aktarıldı. EşitBiz Konferansı'nda projeye katılmış öğretmenler, eşitlikçi ve kapsayıcı dönüşüme dair uygulamalarını, deneyimlerini ve hayata geçirilen iyi örnekleri daha geniş kitlelerle paylaşma imkanı buldu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, etkinlik hakkında şunları söyledi:

"Kurucusu olduğumuz ÖRAV ile birlikte yürüttüğümüz projeler, eğitimler ve etkinlikler sayesinde şimdiye dek 424 bin 659 öğretmene ve dolaylı olarak milyonlarca öğrenciye ulaştık. EşitBiz de bu kapsamda bir eğitim projesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm yolculuğunu temsil ediyor. Projemiz öğretmenlerin kendi sınıflarında başlattıkları küçük ama etkili dönüşümlerin, toplumsal rollerin eşitliği konusunda nasıl büyük bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor. EşitBiz Konferansı'mızın ikincisinde de bunu öğretmenlerimizin sunduğu uygulama örnekleriyle bizzat gördük. Garanti BBVA olarak bu yolculuğun destekçisi olmaya devam edeceğiz."

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz EşitBiz Konferansı, öğretmenlerin eşitlikçi öğrenme ortamları yaratma çabasını görünür kılıyor ve yeni iş birlikleri ve fikirlerin de kapısını aralıyor. Eğitimde kapsayıcılığı yaygınlaştırmak için hep birlikte çalışmaya, tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN EĞİTİMCİLER BULUŞTU

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "EşitBiz Konferansı ikinci senesinde, farklı şehirlerden gelen eğitimcilerin bir araya gelerek deneyim alışverişinde bulunduğu, dayanışmayı güçlendiren bir platforma dönüştü. Eğitimcilerden ilham alan katılımcılar, eşitliğin sadece bir kavram değil, günlük hayattaki uygulamalarla pekiştirilen bir tutum olduğuna bir kez daha şahit oldular" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.