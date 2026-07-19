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Dünya birincisi Erzurum'dan

Dünya birincisi Erzurum'dan
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Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, geliştirdikleri PESTRA-NAZ projesiyle ICCE-CRICE 2026 Kongresi'nde 'En İyi Poster Sunumu Birincilik Ödülü'nü aldı.

Erzurum, uluslararası bilim camiasında gurur verici bir başarıya daha imza attı.

Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Asaf Ömeroğlu, Zeynep Özdemir ve Neva Çiftçi, danışman öğretmenleri Mustafa Akay rehberliğinde geliştirdikleri PESTRA-NAZ projesiyle, 56 ülkeden uluslararası kimya akademisyenlerinin katıldığı prestijli ICCE-CRICE 2026 Kongresi'nde büyük bir başarı elde etti.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Tarımsal analiz teknolojilerine yönelik hazırlanan proje, kongrede sunulan 78 uluslararası poster arasından "1st Best Poster Presentation Award" (En İyi Poster Sunumu Birincilik Ödülü)ne layık görüldü. Bilimle geleceği şekillendiren öğrencilerimizi, danışman öğretmenimiz Mustafa Akay'ı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, bu gururu ilimize ve ülkemize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz" denildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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