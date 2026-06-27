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Semih Ataş Erzurum'un gururu oldu

Semih Ataş Erzurum'un gururu oldu
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Konya'da düzenlenen 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri'nde Erzurum'u temsil eden Semih Ataş, Küre oyununda Türkiye ikincisi oldu.

Konya'da düzenlenen 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri'nde, ilkokul kategorisinde Erzurum'u temsil eden Semih Ataş önemli bir başarıya imza attı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "79 ilin il birincilerinin yarıştığı finallerde, beş oyundan biri olan Küre oyununda Türkiye ikincisi olan öğrencimiz, elde ettiği derecesiyle ilimizi gururlandırdı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici, bugün başarılı öğrencimizi makamında ağırlayarak kendisini tebrik etti. Müdürümüz, azmi ve başarısıyla örnek olan öğrencimize eğitim hayatında başarılarının devamını diledi. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi gönülden kutluyor; nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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