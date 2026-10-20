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Erzurum Valisi Baruş, mesleki eğitimin öğrenciler için önemine dikkat çekti

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Erzurum Valisi Baruş, mesleki eğitimin öğrenciler için önemine dikkat çekti
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunup öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Baruş, mesleki eğitimin nitelikli bireyler yetiştirme açısından önemine dikkat çekti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, mesleki eğitim çalışmaları ve öğrencilerin eğitim ortamları hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle sohbet ederek görüş ve değerlendirmelerini dinleyen Vali Baruş, mesleki eğitimin öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, geleceğe hazırlanmaları ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Öğrencilerle de yakından ilgilenen Vali Baruş, onlarla bir süre sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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