Erzurum'da Yardımcı Eczacı Mesleki Eğitim Kursu Başlıyor

Türkiye İş Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzalanan iş birliği protokolü Erzurum'da hayata geçirildi.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erzurum 13. Bölge Eczacılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında 15 kişiye yönelik "Yardımcı Eczacı" mesleğinde Mesleki Eğitim Kursu düzenlenecek. Kurs, 7 Eylül 2026'da başlayıp 24 Şubat 2027'de tamamlanacak.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erzurum 13. Bölge Eczacılar Odası arasında imzalanan protokolle, yardımcı eczacı mesleğinde 15 katılımcının mesleki eğitim alacağı program başlatılıyor.

Program kapsamında mesleğe yeni adım atan eczacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini çalışma ortamında geliştirmeleri, yardımcı eczacılık süreçlerinin desteklenmesi ve eczanelerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor. Türkiye İş Kurumu ve TEB iş birliğinde düzenlenen kurslarda katılımcı ve eğiticilere yönelik destekler de artırıldı. Kursiyerlere her fiili eğitim günü için yapılan zaruri gider ödemeleri, standart tutarın yüzde 30 fazlası olarak uygulanacak. Alanında uzman eczacıların eğitim süreçlerine katılımını teşvik etmek amacıyla eğitici ücretlerinde de artış sağlandı.

"İhtiyaçları sahadan tespit ediyoruz"

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, sektör temsilcileriyle yapılan iş birliklerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eğitim ve istihdam modellerinin oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyledi. Mutlu, "İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamla buluşturulması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sektör temsilcilerimizle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde ihtiyaçları doğrudan sahadan tespit ediyor, eğitim çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz" dedi.

Türkiye İş Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında başlatılan iş birliğinin Erzurum'daki uygulamasını 13. Bölge Eczacılar Odası ile birlikte hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirten Mutlu, "Yardımcı Eczacı mesleğinde düzenleyeceğimiz Mesleki Eğitim Kursu ile genç yardımcı eczacılarımızın mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin katılımcılarımıza, eczacılarımıza ve Erzurum'un istihdam yapısına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Selami Cengiz de Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bir süredir yürüttükleri çalışmaların uygulama aşamasına geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cengiz, "Bugün bizim için güzel ve önemli bir adım atıyoruz. Özellikle mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızın yardımcı eczacılık süreçlerini daha kolay tamamlayabilmeleri ve eczanelerimizin de bu süreçte desteklenmesi bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yürüttükleri çalışmaların yalnızca yardımcı eczacılıkla sınırlı kalmayacağını belirten Cengiz, eczanelerin nitelikli personel ihtiyacına yönelik çalışmaların da planlandığını söyledi. Cengiz, "Bugün attığımız bu adımın genç meslektaşlarımız ve eczanelerimiz açısından güzel sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum Türkiye İş Kurumu ile Erzurum 13. Bölge Eczacılar Odası arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde genişletilmesi planlanıyor. Yardımcı eczacılık alanındaki kursun yanı sıra eczanelerin nitelikli personel ihtiyacına yönelik eğitim ve istihdam çalışmalarının da geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı