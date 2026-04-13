Umre için ter döktüler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması, Erzurum'da 20 ilçede binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışma, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını ve Diyanet yayınları ile tanışmalarını sağlamak amacıyla yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması, Erzurum'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Şehrin 20 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen yarışmada gençler, kutsal topraklara gidebilmek için ter döktü. Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlamak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınları ile tanışmalarına vesile olmak amacıyla tertip edildi.

Yarışma süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan Latif Aykut'un katılımı ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın titiz koordinatörlüğünde yürütüldü. Erzurum genelindeki sınav merkezlerini ziyaret eden yetkililer, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Erzurum'un merkez ilçelerinden en uzak köylerine kadar 20 ilçenin tamamında lise ve üniversite kategorilerinde binlerce öğrenci sınava katıldı. Gençlerin Hz. Peygamber'in hayatı, temel dini bilgiler ve ahlaki değerler konusundaki bilgilerini ölçen yarışma, tam bir "bilgi şöleni" havasında geçti.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ziyareti ile ödüllendirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından başarılı olan gençler, hayalini kurdukları kutsal topraklara gitme imkanı bulacak.

İl Müftülüğü, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, destek veren öğretmenlere ve velilere teşekkürlerini ileterek bu tür gençlik projelerinin artarak devam edeceğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
