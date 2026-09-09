Erzurum’da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli seminerleri

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul yöneticilerine yönelik düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Semineri" kapsamında Palandöken Sabahattin Solakoğlu İlkokulumuzu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada eğitim-öğretim süreçleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve okul yöneticilerinin yeni eğitim vizyonundaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunan Ekici, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil; milli ve manevi değerleri, becerileri ve erdemleriyle bir bütün olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Bu modelin okullarımızda en güçlü şekilde hayata geçirilmesinde okul yöneticilerimizin liderliği büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin görüş ve önerilerini de dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, seminerin verimli geçmesi temennisinde bulunarak tüm eğitim yöneticilerimize çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı