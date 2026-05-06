Erzurum'da minik dadaşlardan 'Emniyet kemeri' farkındalığı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin Trafik Haftası dolayısıyla hazırladığı etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde Nene Hatun Anaokulu tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. "Emniyet Kemeri Dadaşa Çok Yakışır" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler, trafik kurallarını hazırladıkları görsel ve sunumlarla anlattı.

Nene Hatun Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla renkli bir projeye imza attı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocukların hazırladığı öğretici görseller ve trafik materyalleri büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, stantları tek tek inceleyerek minik öğrencilerle sohbet etti ve onların trafik konusundaki duyarlılıklarını dinledi.

"Güvenli Trafik Kültürü Küçük Yaşta Başlar"

Çocukların bilinçli birer birey olarak yetişmesinin toplumun geleceği adına hayati önem taşıdığını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Karaburun, etkinliğin trafik kültürü inşasında umut verici olduğunu belirtti. Karaburun, "Emniyet Kemeri Dadaşa Çok Yakışır" sloganıyla oluşturulan farkındalığın sadece çocuklar için değil, tüm Erzurum halkı için anlamlı bir mesaj taşıdığını ifade ederek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program, miniklerin trafik kurallarıyla ilgili hazırladıkları kısa gösterilerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı