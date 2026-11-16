Erzurum'da 60 yaş üstü 15 kişiyle Üçüncü Yaş Üniversitesi eğitime başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi bünyesinde ilk kez hayata geçirilen "Üçüncü Yaş Üniversitesi", 60 yaş üstü bireylerin eğitim hayatına katılması ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasını amaçlıyor. Erzurum Şehir Hastanesi'nde uygulanacak ve öncelikle 15 öğrencinin kayıt yaptırdığı iki yıllık eğitim programında temel sağlık bilgileri, sağlıklı beslenme, bilinçli ilaç kullanımı, egzersiz ve geriatri gibi konularda dersler verilecek.

60 yaş üstü bireylerin bilgi edinmesi, hayat tecrübelerini paylaşması ve sosyalleşmesine katkı sunmak amacıyla hazırlanan Üçüncü Yaş Üniversitesi projesi, Erzurum'da ilk kez uygulanmaya başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi bünyesinde açılan programla katılımcıların ev ortamının dışında bir eğitim kurumunda vakit geçirmeleri ve sosyal hayata daha aktif katılmaları hedefleniyor.

İki yıllık olarak planlanan eğitim programı, 20 haftalık dönemler halinde yürütülecek. İlk yıl için 15 öğrenci hedeflenirken, belirlenen kontenjan kapsamında 15 kişinin kaydı gerçekleştirildi. Eğitim müfredatında temel sağlık eğitimi, sağlıklı beslenme, bilinçli ilaç kullanımı, egzersiz ve geriatri konuları yer alacak. Ayrıca Yakutiye Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında Halk Eğitim Merkezi tarafından yöresel eğitimler de verilecek. Programın sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek.

60 yaş üstü bireylerin hem öğrenmesi hem sosyalleşmesi hedefleniyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, "Bu daha önce İstanbul ve Ankara'daki Sağlık Üniversitesi Fakültesinde başlayan bir proje. 60 yaş üstü bireylerde hem bilgi kazanımı, hem tecrübelerden faydalanma, hem de sosyalleşme anlamında yürütülen bir proje. Toplam iki yıllık bir eğitim, 20 hafta olacak şekilde planlanıyor. Onun sömestr halinde yapılacak. Biz de bu ilk defa başlayacağız buna. Ve bu yılda bir hedefimiz 15 öğrenci diye koyduk ve 15 öğrencimiz kayıt yaptık. İnşallah bugün açılışını yaparak eğitime başlayacağız. Çeşitli konularda eğitimlerimiz olacak. Mesela temel sağlık eğitimimiz olacak, sağlıklı beslenme olacak, bilinçli ilaç kullanımı olacak, egzersiz olacak, geriatri olacak. Bunlarla ilgili eğitimler olacak. Ayrıca Yakutiye Kaymakamlığımızla yaptığımız protokol dahilinde Halk Eğitim Merkezine gelen bir hocamız vasıtasıyla burada bir günde bir yöresel bir eğitim şeyimiz olacak. Bu eğitim sonunda öğrencilerimize sertifika vereceğiz. Bu sertifikalarla öğrencilerimiz bir şekilde mezun edeceğiz. Amacımız bu" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerle sağlık konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ise, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi bünyesinde de bugün üçüncü yaş üniversitemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bizim burada yapmak istiyormuş olduğumuz şey şu: 60 yaş üstü vatandaşlarımızın evden ziyade bizimle beraber bir eğitim kurumunda vakit geçirmesini istedik. Bu kapsamda belirlenmiş olan eğitim müfredatıyla 60 yaş üstü vatandaşlarımızdan bugün 15 kişiyle bu dönemin başlangıcını yapacağız. Bu eğitim kapsamında temel sağlık eğitimlerini tamamlayıp vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarında sağlık noktasında daha eğitimli olmasına katkı sunmaya çalışacağız. Tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı