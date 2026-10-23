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Erzincan'da okul güvenliği toplantısına okul müdürleri ve veli temsilcileri katıldı

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Erzincan'da okul güvenliği toplantısına okul müdürleri ve veli temsilcileri katıldı
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Erzincan'da öğrenci güvenliği ve okul çevresinde alınacak önleyici tedbirler için toplantı düzenlendi. Okul müdürleri ve veli temsilcilerinin katıldığı toplantıda denetimler ve bağımlılıkla mücadele ele alınırken güvenli eğitim ortamı vurgulandı.

Erzincan'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde alınacak koruyucu ve önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin artırılması, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele, okul çevrelerinde yürütülecek denetimler ve öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin öneminin vurgulandığı toplantıda, okul yönetimleri ile veli temsilcilerinin iş birliği içerisinde hareket ederek öğrenci güvenliğine yönelik çalışmaları sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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