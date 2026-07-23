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Şemseddin Uçar Camii'nde hafızlık adayları yetişiyor

Şemseddin Uçar Camii'nde hafızlık adayları yetişiyor
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İl Müftü Vekili Medet Şahin, Şemseddin Uçar Camii'nde yürütülen hafızlık öncesi hazırlık programı ve Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler Kur'an eğitimi, ilmihal, ahlak derslerinin yanı sıra okçuluk, karate, izcilik gibi sportif faaliyetlere de katılıyor.

Erzincan İl Müftü Vekili Medet Şahin, Şemseddin Uçar Camii'nde yürütülen hafızlık öncesi hazırlık programı ve Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Şahin, ziyarette camide yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Camide her yıl 3. sınıfı tamamlayıp 4. sınıfa geçen öğrenciler için hafızlık öncesi hazırlık programı düzenlendiği, programın yalnızca yaz döneminde değil eğitim-öğretim yılı boyunca her cumartesi devam ettiği belirtildi.

Bu yıl oluşturulan sekiz sınıfa Sahabe-i Kiram'ın isimlerinin verildiği, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra ilmihal, adap, dua ve ahlaki eğitimler aldığı ifade edildi.

Program kapsamında öğrencilerin öğle namazını cemaatle kıldığı, geleneksel Türk okçuluğu, karate ve izcilik gibi sportif ve sosyal faaliyetlere de katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, programın temel amacının Kur'an'a bağlı, ahlaklı, ibadet bilinci yüksek, vatanını ve milletini seven bireyler yetiştirmek olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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