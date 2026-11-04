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Erzincan'da eczacılık öğrencilerine beyaz önlükleri düzenlenen törenle verildi

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Erzincan'da eczacılık öğrencilerine beyaz önlükleri düzenlenen törenle verildi
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Erzincan'da eczacılık öğrencileri için 2026-2027 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Törende öğrenciler beyaz önlüklerini giydi, ardından eczacılıkta gelecek ve deneyim konulu panel yapıldı.

Erzincan'da üniversite öğrencileri için 2026-2027 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Eczacılık Fakültesince Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, eczacı odalarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, üniversite ve fakültenin tanıtım videoları gösterildi, müzik dinletisi sunuldu.

Törende konuşan birinci sınıf öğrencisi Can Ahmet Özdemir, 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Burak Sarıkaya, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül ve Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrencilere hitap etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, mesleki yolculuklarının simgesi olan beyaz önlüklerini giydi.

Törenin ardından "Eczacılıkta Gelecek ve Deneyim Perspektifi" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde Türk Eczacıları Birliği 44. Dönem Merkez Heyeti Üyesi Alper Pehlivanlı, Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi ve Trabzon Eczacı Odası Başkanı Erhan Başer, eczacılık mesleğinin geleceği ve mesleki deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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