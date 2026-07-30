Haberler

Erzincan’da Destek AFAD Gönüllü Eğitimi düzenlendi

Erzincan’da Destek AFAD Gönüllü Eğitimi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmak ve gönüllülerin sahadaki müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla "Destek AFAD Gönüllü Eğitimi" gerçekleştirildi.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından, afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmak ve gönüllülerin sahadaki müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla "Destek AFAD Gönüllü Eğitimi" gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programına, Temel AFAD Gönüllüsü eğitimini tamamlayan gönüllüler katıldı. Eğitimlerde katılımcılara arama ve kurtarma, yangınla mücadele, ilk yardım, afet sonrası lojistik destek ve güvenli çalışma konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi.

AFAD uzmanları tarafından verilen uygulamalı eğitimlerde gönüllüler, olası afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere koordineli şekilde destek sağlayabilmeleri için çeşitli senaryolar üzerinden saha çalışmaları gerçekleştirdi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gönüllülerin, afet anında profesyonel ekiplerle birlikte görev alabilecek donanıma ulaşmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

Gece yarısı art arda patlama sesleri! Bölgede tansiyon zirveye çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

Romelu Lukaku, Türkiye'de!
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş

ABD'den gelen kararla, fiyatlar anında tepetaklak oldu
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Aylardır beklenen yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı

Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı