Erzincan’da Destek AFAD Gönüllü Eğitimi düzenlendi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından, afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmak ve gönüllülerin sahadaki müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla "Destek AFAD Gönüllü Eğitimi" gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim programına, Temel AFAD Gönüllüsü eğitimini tamamlayan gönüllüler katıldı. Eğitimlerde katılımcılara arama ve kurtarma, yangınla mücadele, ilk yardım, afet sonrası lojistik destek ve güvenli çalışma konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi.

AFAD uzmanları tarafından verilen uygulamalı eğitimlerde gönüllüler, olası afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere koordineli şekilde destek sağlayabilmeleri için çeşitli senaryolar üzerinden saha çalışmaları gerçekleştirdi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gönüllülerin, afet anında profesyonel ekiplerle birlikte görev alabilecek donanıma ulaşmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı