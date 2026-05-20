Haberler

Erzincan'da 23 Nisan ve 15 Temmuz Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Erzincan'da 23 Nisan ve 15 Temmuz Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı yarışmalarda bölge derecesi elde eden öğrenciler için ödül...

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı yarışmalarda bölge derecesi elde eden öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, ilkokul resim kategorisinde Beşsaray İlkokulu öğrencisi Fidan Su Sağış birinci, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu öğrencisi Ahmet Ege Altın ikinci, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu öğrencisi Sare Güneş üçüncü oldu.

Ortaokul şiir kategorisinde ise Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Beyza Yeniçeri birincilik elde ederken, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Elif Su Yılmaz ikinci, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencisi Eymen Yusuf Alkoyun üçüncü sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yarışmalarında da Erzincanlı öğrenciler başarı elde etti.

Öykü yazma kategorisinde İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Emir Özdemir bölge birincisi olurken, aynı okuldan Rahile Fazily resim kategorisinde bölge üçüncüsü oldu. Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencisi Atakan Ömer Korkut ise şiir kategorisinde bölge dördüncüsü oldu.

Törende konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kartal, öğrencilerin başarılarında emeği bulunan öğretmen ve velilere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller

Kılıçdaroğlu gibi düşünen milletvekilleri kendini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

Bunu da gördük! Sıcaktan bunalan politikacının yaptığına bakın
Irkçı Ben-Gvir'e kendi kabinesinden de tepki var: Sen İsrail'in yüzü değilsin

Irkçı bakana, kendi kabinesi de öfkeli! Demediğini bırakmadı
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı