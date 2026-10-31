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Erzincan'da ÇOGEP kapsamında lise öğrencilerine kâğıt rölyef kursu açıldı

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Erzincan'da ÇOGEP kapsamında lise öğrencilerine kâğıt rölyef kursu açıldı Haber Videosunu İzle
Erzincan'da ÇOGEP kapsamında lise öğrencilerine kâğıt rölyef kursu açıldı
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Erzincan'da ÇOGEP kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde lise öğrencilerine kâğıt rölyef kursu açıldı. Öğrencilere kurs malzemeleri hediye edildi; gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.

Erzincan'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik kağıt rölyef kursu açıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Hep Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında, Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kurs başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz'ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurs için gerekli malzemeler temin edilerek öğrencilere hediye edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan korunması, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim ve sosyal faaliyetlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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