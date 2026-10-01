Erzincan'da 2. Dönem İRAP kapsamında deprem riskine yönelik çalıştay yapıldı

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Erzincan'da 2. Dönem İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında Deprem Afet Masası Çalıştayı düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalıştay, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde paydaş kurumların katılımıyla yapıldı.

Çalıştayda, il genelinde deprem risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

2. Dönem Erzincan İRAP çalışmaları kapsamında 4 farklı afet türü için düzenlenmesi planlanan çalıştayların ikincisi olan Deprem Afet Masası Çalıştayı, kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı