Erzincan'da 2. Dönem İRAP kapsamında deprem riskine yönelik çalıştay yapıldı

Erzincan'da 2. Dönem İRAP kapsamında deprem riskine yönelik çalıştay yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da 2. Dönem İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında Deprem Afet Masası Çalıştayı düzenlendi. AFAD koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla yapılan çalıştayda deprem risklerinin azaltılması ve afetlere hazırlık ele alındı.
Erzincan'da 2. Dönem İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında Deprem Afet Masası Çalıştayı düzenlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalıştay, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde paydaş kurumların katılımıyla yapıldı.
Çalıştayda, il genelinde deprem risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı.
2. Dönem Erzincan İRAP çalışmaları kapsamında 4 farklı afet türü için düzenlenmesi planlanan çalıştayların ikincisi olan Deprem Afet Masası Çalıştayı, kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlandı.