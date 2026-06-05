Haberler

Erimli'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Erimli'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erimli İlkokulunda öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası, öğrenci ve ailelerin katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Erimli İlkokulunda düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Erimli İlkokulunda öğrencilerin düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini desteklemek amacıyla akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte tasarladıkları ve hazırladıkları akıl ve zeka oyunlarını sergileyerek hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu. Büyük heyecana sahne olan turnuvada öğrenciler ve aileleri birlikte yarışarak rekabetin ve paylaşımın keyfini yaşadı.

Etkinlik boyunca öğrenciler stratejik düşünme, dikkat, sabır ve hızlı karar verme gibi becerilerini geliştirirken, aileleriyle ortak çalışmalar yapmanın mutluluğunu da deneyimledi. Öğrencilerin kendi tasarladıkları oyunlarla turnuvaya katılması organizasyona ayrı bir renk katarken, ailelerin etkin sürece dahil olması da güçlü bir iş birliği örneği oluşturdu.

Okul Müdürü Selma Akbaba, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel becerilerini destekleyen bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Akıl ve zeka oyunları öğrencilerimizin düşünme, analiz etme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte oyunlar tasarlayıp bu oyunları turnuvada sergilemeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Velilerimizin etkinliğe katılım göstermesi de organizasyonu daha anlamlı hale getirdi. Bu tür faaliyetleri önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler